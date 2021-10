Rouen : un adolescent se tue en sautant du 15e étage

Le drame s'est déroulé au 3 rue Michael Collins. L'adolescent s'est précipité par la fenêtre ouverte de son appartement et a chuté sur plus d'une cinquantaine de mètres. Il n'était pas seul dans l'appartement au moment des faits. Les voisins n'ont pu qu'apercevoir le corps au sol : "quelqu'un l'a recouvert d'une couverture en attendant les pompiers. On ne le connaissait pas. On ne connait pas les gens ici" souligne une voisine de la même tour.

L'enquête s'oriente vers la thèse du suicide. Des membres de la famille, traumatisés, ont été transportés au centre hospitalier universitaire de Rouen.