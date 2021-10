Après la papeterie d'Alizay, Double A rachète l'usine de pâte à papier

Il y a presqu'un an, pour sauver la papeterie d'Alizay de la fermeture par le groupe finlandais M'Real, le Conseil général de l'Eure avait acquis pour 22 millions d'euros l'ensemble de son site industriel. Et le jour-même, il avait revendu la partie papeterie au groupe Double A. Six mois plus tard, Double A relançait, avec 150 des anciens 330 salariés, la production de papier, en important la matière première de son pays et du Brésil.

Ses responsables ne souhaitaient pas en rester là. Désireux de produire cette matière première nécessaire à la fabrication des bobines de papier, le groupe thaïlandais va signer incessamment le rachat de l'usine de pâte à papier avec le Département. La production de celle-ci devrait débuter début 2015, portant alors les effectifs du site d'Alizay à 250 salariés.

Le pari du Conseil général de l'Eure de sauver l'entreprise est en passe de réussir.