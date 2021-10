Au tribunal de Rouen : crêpage de chignons

A l’origine d’un tel conflit ? Une histoire de cœur. Elles auraient l’une et l’autre fréquenté un même homme. Le 26 juin 2005, à Saint-Etienne du Rouvray : “on était sorti pour se promener. Il y avait ma mère, ma sœur et mon petit neveu. Je faisais marche arrière”, décrit la prévenue.

L’inculpée explique que la victime l’attendait avec une tierce personne. Cette dernière l’aurait exhortée à sortir de sa voiture pour se battre. La victime l’aurait alors violemment agressée en la tirant par les cheveux. C’est la sœur de la prévenue qui les aurait séparées. La victime s’en serait retournée, en menaçant d’aller chercher son petit frère.

Les protagonistes se seraient alors retrouvés, quelques minutes plus tard, chez une tante commune. Là encore l’inculpée se dit victime, non auteure de violences. Ce n’est pas l’avis de la... victime : “J’étais peut-être énervée mais je n’ai pas compris pourquoi elles (la prévenue et sa sœur) m’ont sautée dessus. J’avais, le matin même, constaté des dégradations sur ma voiture”.

La prévenue a écopé d’un mois de prison avec sursis.