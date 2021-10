Chers Caennais : où achetez-vous vos cadeaux de Noël ?

Vous êtes bien évidemment invité à laisser votre avis au bas de cet article.

> Eloïse Antoine, 30 ans, Caen

“Je n’hésite pas à repérer des idées sur internet et j’aime bien aller en magasin les acheter. C’est un peu le chemin inverse par rapport à certains. J’ai fait quelques cadeaux à l’espace culturel Leclerc Lanfranc et pour le reste je suis plutôt adepte du centre-ville. C’est bien moins la cohue qu’à Mondeville 2 pendant les fêtes.”



> Samuel Pouppeville, 19 ans, Cherbourg

“Avec ma copine, nous avons pris l’habitude de venir aux Rives de l’Orne à Caen car il y a de bonnes boutiques. Pour Noël, nous préférons les magasins de centre-ville et on évite internet car on ne peut pas toucher le futur cadeau. C’est sympa de se balader aux Rives de l’Orne en ces temps de fête, pour la décoration et l’animation.”



> François Martin, 52 ans, Caen

“Mon choix est vite fait : le centre-ville. Je sais souvent ce que je veux et où je peux le trouver. Et puis l’ambiance du centre au moment des fêtes est incomparable avec celle d’une galerie commerciale. Elle fait la différence. On sent ici plus la tradition que nulle part ailleurs. Le rapport au client est également meilleur, il me semble.”



> Jennifer Vasselin, 31 ans, Villers-Bocage

“J’habite à la campagne et ça reste un calvaire de monter sur Caen. On ne peut pas se garer facilement. Internet offre des prix intéressants et plus de choix. Cela fait environ trois ans que je procède ainsi. Internet représente 80% de mes achats de Noël. J’ai souvent une idée assez précise de ce que je veux, et me laisse parfois tenter par les pubs.”



> Eric Goncalves, 30 ans, Caen

“Je me serai bien laisser tenter par Internet, mais je suis encore un peu réticent car je crains les délais de livraison. Ce serait bien dommage que les cadeaux commandés arrivent après Noël. Du coup je fais mes cadeaux au feeling, au fur et à mesure dans les commerces du centre-ville. Dommage que le marché de Noël ait quitté l’hyper-centre.”



> Manon Delaune, 20 ans, Caen

“Allant régulièrement à Mondeville 2, j’y fais également nombre de mes achats de Noël, surtout pour les jouets, les vêtements et les jeux vidéo. L’avantage, c’est que tout est sur place et que l’on peut donc tout faire en une après-midi.

Et puis il y a toujours une place pour se garer, au contraire de Mondevillage.”