Un quart des Français partira en vacances à Noël

Même si 51% des personnes interrogées déclarent ne jamais partir à ce moment de l'année, Noël semble plus propice aux départs en villégiature que les autres petites vacances, puisque les Français seront plus nombreux à partir que pendant les derniers congés scolaires de la Toussaint et du printemps (respectivement +2 et +4 points).

Concernant la durée du séjour, la majorité des répondants (53%) profitera d'un break uniquement lors du week-end prolongé, tandis que 29% partiront plus d'une semaine et 18% s'absenteront une semaine entière.

Des vacances plutôt que des cadeaux

Côté budget, la somme moyenne consacrée à ces vacances de Noël est en hausse par rapport à l'année dernière, s'établissant à 892€. Cela représente 109€ de plus qu'en 2012, et 234€ de plus qu'à la Toussaint cette année. La moitié des Français (51%) ne dépensera pas plus de 600€, alors que les autres iront au-delà. Et pour pouvoir financer ces dépenses, 47% des personnes interrogées envisagent de réduire leurs achats de Noël.

Enfin, sans surprise, les fêtes de fin d'année sont propices aux vacances auprès de ses proches. 82% des Français resteront dans l'Hexagone, encore plus que l'an dernier (+8 points), dont plus de la moitié séjournera chez des membres de sa famille ou des amis. Montagne et campagne ont toujours la cote en cette saison, attirant respectivement 30% et 23% des vacanciers. La mer, elle, semble attirer les personnes plus âgées, 31% de ceux qui s'y rendront à Noël sont âgés de 65 ans et plus.

Ces résultats sont basés sur la dixième vague du baromètre "Les Français et les vacances" de l'Ifop, réalisée en ligne du 27 au 29 novembre sur un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.