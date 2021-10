As Animals sera au Tendance Live à Alençon

As animals est un duo français qui fait beaucoup parler de lui depuis cet été mais qui cultive son côté énigmatique. Alors que le clip de leur tube "I see ghosts (Ghost gunfighters)" a dépassé il y a quelques jours les 500 000 vus, nous sommes ravis de recevoir à nouveau Fred et Zara sur scène.

Très prochainement, vous pourrez découvrir "Burn like a fire", leur 2ème et nouveau single en attendant la sortie de leur tout 1er album prévu pour début 2014.

Vous pourrez aussi les retrouver bientôt dans Taratata avec Nagui, leur enregistrement se déroule ce lundi 16 décembre.

As Animals sur la scène du concert gratuit "Tendance Live Anova" c'est samedi 25 janvier au parc Anova (entrée libre et gratuite)

Pour vous faire patienter d'ici janvier, suivez le groupe sur leur Facebook et profitez du clip de "I see ghosts (Ghost gunfighters)":

Revivez aussi l'interview réalisée lors de leur venue à Saint Lô au mois de juin 2013 et les photos de leur prestation.