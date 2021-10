Les particules fines attaquent : qualité de l'air "très mauvaise" à Rouen

Le seuil d'alerte à la pollution de l'air par les particules fines est maintenu ce jeudi 12 décembre à Rouen et en Haute-Normandie. Les conditions anticycloniques froides favorisent régulièrement ce genre de pollution, causée en grande partie par les feux de cheminées et les rejets de chaudières, mais également par le trafic routier ou encore l'industrie. En Normandie, Rouen est la plus touchée, avec un indice ATMO (qualtié de l'air) de 9 sur 10, soit "très mauvais".

