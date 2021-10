Vos soirées du week-end en Normandie

Retrouvez DJ K One au Plan B à Mâles dans l’Orne. Il est présent dans le top 100 podcast musique du classement iTunes et il a déjà fait des apparitions aux côtés de Stromae ou encore dans le jet privé de Big Ali.

La tournée Génération Mannequin fait escale à la plage votre club de Bréville-sur-Mer avec notamment Dominique Damien Réhel qui vient ce samedi pour recruter les mannequins de demain... Le casting démarre à 20h00 et le show vers 2h.

Au Palais à Caen c’est la Power Girl’s 2, une soirée spéciale fille avec la présence exceptionnelle des ambassadrices, Nathalie Chaumont, Miss Normandie 2012 et de Miss Caen 2012, Schacher Florence.

L’apocalypse New d’Hambye va se transformer pour une nuit en hôpital, avec distribution de gants en latex ou encore de masques chirurgicaux.

Pour la vie ou pour une nuit ? A l’Echo du Lac à Torigni-sur-Vire c’est la soirée des célibataires.

Et enfin vivez Noël avant l’heure au Soubock à Cauville un before christmas avec cadeaux et gogos…