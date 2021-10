Rouen : le pont Corneille victime d'une fuite de gaz

Un périmètre de sécurité a été en effet mis en place rapidement par la Police et les pompiers pour permettre aux équipes de GRDF d'identifier la cause de la fuite et d'effectuer les réparations nécessaires, après avoir sécurisé l'ensemble du réseau. La circulation automobile a été très perturbée ainsi que celle des bus venant de la rive droite, dont les lignes 6, 7, 8, 10, 32 et 33 ont dû être déviées par le pont Boieldieu. Décidement, le centre ville de Rouen n'en finit pas avec ses embouteillages au moindre incident, depuis la fermeture du pont Mathilde qui s'éternise. Encore huit mois de patience...