Tables caennaies : La Boucherie, sur le quai de Juillet à Caen

L’enseigne est installée depuis des années sur le quai de juillet à Caen, on y mange vite et bien! La carte extrêmement variée permet d’y trouver son compte, même pour ceux qui n’aiment pas la viande.



Exclusivité et variété

La maison surfe sur ses “exclusivités”, comme l’araignée, pièce de bœuf extrêmement tendre, qui fait la réussite d’un repas.

En semaine, la formule bonne affaire sera l’alliée des petits budgets: émincé de bœuf accompagné de frites à volonté, suivi de la gourmandise du moment et d’un café, le tout pour 9,95 €. L’assiette du jour ou un jambon grillé sauce au poivre peuvent également se substituer au boeuf.

La maison mise aussi sur la variété. Une autre formule à 14,50 € permet de composer son menu en version entrée-plat ou plat-dessert.: en moyenne sept options à chaque fois. Pour le plat principal, un moelleux de poulet rôti, du boudin noir, de l’andouillette de Troyes, un Maquignon ou encore un steak, sont à la carte.

Pour le dessert, les amateurs de sorbets seront ravis. Les verrines à 1,95 € offrent aussi un beau panel : crème brûlée, riz à la crème et caramel au beurre salé, viennois...

Pratique. 43 quai de Juillet. Tél. 02 31 34 89 89