Boxe : et de 13 pour Beaussire !

Le Saint-Lois a battu aux points le Belge Kobe Vandekerkhove qui compte 40 combats pro de plus que lui. Si le combat n'a évidemment pas été une formalité, il n'a pas non plus été d'une immense difficulté pour Maxime Beaussire qui s'est imposé dans les six reprises du match.

Une victoire qui conclut une superbe année 2013 au terme de laquelle, le Manchois aura disputé et remporté huit combats, gagnant au passage le Tournoi de France. Un 13e combat chez les pro et une place dans les tous meilleurs Français de sa catégorie qui nous font dire... Vivement 2014 !