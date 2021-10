Pont de l'Arche : un camion tombe du viaduc

Le verglas avait rendu la chaussée glissante et le brouillard était épais : un poids lourd de 44 tonnes, qui transportait des colis pour des particuliers, du Nord de la France jusqu'en Bretagne, a heurté le parapet du pont de Pont de l'Arche et est tombé sur les berges de la rivière. Le conducteur n'a été que légèrement blessé et transporté vers le centre hospitalier le plus proche.

L'opération de relevage, délicate, a été programmée ce mercredi 11 décembre, entre 7h30 jusqu'en fin d'après-midi. Une grue spécialisée dans le relevage des lourds véhicules vient d'Auvergne.

Le viaduc sera donc fermé à toute circulation. La D 6015 en Pont de l'Arche et Igoville, au croisement avec la D 321, sera fermée.