Coupe de France : Le tirage des 32e de finale en direct !

MERCI A TOUTES ET A TOUS DE NOUS AVOIR SUIVI POUR CE TIRAGE AU SORT ! RENDEZ-VOUS LES 4, 5 et 6 janvier pour les matchs ! Bonne soirée !

20h06 :

La réaction de Gilbert Guérin, président de l'US Avranches :

"Content oui ! C'est un bon match à jouer évidemment devant une équipe de grand renom ! Le RC Lens, c'est tout de même quelque chose ! Nous allons jouer chez nous, à Fenouillère !"

20h03 : FIN du tirage au sort

Voici le récapitulatif :

AVRANCHES (CFA)- RC LENS (L2)

Pontarlier (CFA)- SM CAEN (L2)

Marcq en Baroeul (PH)- AJ Auxerre (L2)

Boulogne (Nat)- AS Beauvais (CFA)

Amiens AC (CFA)- Lille (L1)

Chambly (CFA)- Angers SCO (L2)

Epinal (CFA)- Niort (L2)

St-Amand (DH)- Croix Football (CFA2)

Bastia (L1)- Evian (L1)

Rennes (L1)- Valenciennes (L1)

FC Nantes (L1)- OGC Nice (L1)

Les Herbiers (CFA)- Plabennec (CFA)

La Roche/Yon (CFA2)- CA Bastia (L2)

Vannes (Nat)- Monaco (L1)

Poissy (CFA2)- Concarneau (CFA)

La Suze (DH)- Lyon (L1)

Quimperlé (PH)- Ajaccio (L1)

O.Marseille (L1)- Reims (L1)

Sete (CFA2)- Carquefou (Nat)

Romorantin (CFA)- Toulouse (L1)

Rodez (CFA)- Montpellier (L1)

La Cayolle (DHR)- Ile-Rousse (CFA2)

Aubagne (CFA2)- Dijon (L2)

Chasselay (CFA)- Istres (L2)

Cannes (CFA)- St-Etienne (L1)

Bourg-Peronnas (Nat)- Guingamp (L1)

Bressuire (DH)- Sochaux (L1)

Raon-L'Etape (CFA)- Bordeaux (L1)

Yzeure (CFA)- Lorient (L1)

Jura-Sud (CFA)- Creteil ou Metz (L2)

Magny (DH)- Moulins (CFA)

Brest (L2)- PSG (L1)

19h59 : Ce sera Pontarlier (CFA)- SM Caen ! Tirage aisé pour les Malherbistes !!!!!

19h56 : Les 4 premiers matchs....

Bourg-Peronnas (Nat)- Guingamp (L1)

Pontarlier (CFA)- SM Caen (L2)

19h55 : C'est parti pour le GROUPE D, celui du SM CAEN !

19h47 : Les 4 derniers matchs du groupe C

La Cayolle (DHR)- Ile-Rousse (CFA2)

Aubagne (CFA2)- Dijon (L2)

Chasselay (CFA)- Istres (L2)

Cannes (CFA)- St-Etienne (L1)

19h43 : Les 4 premiers matchs du Groupe C

O.Marseille (L1)- Reims (L1)

Sete (CFA2)- Carquefou (Nat)

Romorantin (CFA)- Toulouse (L1)

Rodez (CFA)- Montpellier (L1)

19h38 : C'est parti pour le Groupe C avec un changement pour le tirage. Ce sont Romain Bardet et Aurélien Rougerie qui vont procéder aux tirages des Groupes C et D...

19h34 : On passe au groupe C maintenant. Pour rappel, voici les équipes composant ce groupe :

AS Saint-Etienne (L1)

Toulouse FC (L1)

Montpellier HSC (L1)

Stade de Reims (L1)

Olympique de Marseille (L1)

Istres Ouest Provence FC (L2)

Dijon FCO (L2)

Carquefou US (NAT)

Rodez Aveyron Football (CFA)

Romorantin SO (CFA)

Cannes AS (CFA)

Chasselay MDA (CFA)

Sète FC 34 (CFA2)

Aubagne FC (CFA2)

Ile-Rousse FB (CFA2)

La Cayolle AS (DHR)

19h32 : Il y aura donc un club de prestige opposé à l'US Avranches !!! Les protégés du président Gilbert Guérin accueilleront les Sang et Or du Racing Club de LENS qui joue les premiers rôles en L2 !

19h31 : Ce sera AVRANCHES- LENS !!!!!!

19h29 : La fin du groupe B

Poissy (CFA2)- Concarneau (CFA)

La Suze (DH)- Lyon (L1)

Quimperlé (PH)- Ajaccio (L1)

19h28 : Avranches n'est toujours pas sorti du chapeau ! Les hommes de Richard Déziré peuvent encore espérer tirer un des deux petits poucets mais également 2 équipes de L1, Lyon et Ajaccio...

19h24 : C'est parti pour le tirage du Groupe B ! La pression monte, nous allons connaître l'adversaire d'AVRANCHES...

FC Nantes (L1)- OGC Nice (L1)

Les Herbiers (CFA)- Plabennec (CFA)

La Roche/Yon (CFA2)- CA Bastia (L2)

Vannes (Nat)- Monaco (L1)

19h22 : Place maintenant au GROUPE B, celui de l'US AVRANCHES !!!!!

Pour rappel, voici le groupe des Avranchinais :

L1 : AS Monaco , O.Lyon, FC Nantes, OGC Nice, AC Ajaccio

L2 : RC Lens, CA Bastia

CFA : Les Herbiers, Concarneau, Plabennec, AVRANCHES

CFA2 : Poissy, La Roche/Yon

DH : La Suze/Sarthe

DSR : Quimperlé

19h17 : Les 4 derniers matchs du groupe A, il reste 4 équipes de L1 dans le pot...

Epinal (CFA)- Niort (L2)

St-Amand (DH)- Croix Football (CFA2)

Bastia (L1)- Evian (L1)

Rennes (L1)- Valenciennes (L1)

19h13 : C'est parti pour le groupe A avec les 4 premiers matchs...

Marcq en Baroeul (PH)- AJ Auxerre (L2)

Boulogne (Nat)- AS Beauvais (CFA)

Amiens AC (CFA)- Lille (L1)

Chambly (CFA)- Angers SCO (L2)

Dans quelques instants, les 8 premiers matchs vont être désignés...

19h05 : Régis Brouard, entraîneur de Clermont Foot et ex-coach lors de l'épopée de Quevilly est aux côtés de Marius Trésor. Les deux hommes vont participer directement au tirage au sort.

19h02 : Le tirage du GROUPE A va débuter...

Pour rappel, ce groupe est composé de Bastia, Evian, Lille, Rennes et Valenciennes pour les Ligue 1. En L2, on retrouve Angers, Auxerre et Niort et en National, Boulogne sur mer est présent. Chez les amateurs, Amiens AC, Beauvais, Epinal et Chambly sont en course en CFA, tout comme Croix Football (CFA2). En Ligue, on retrouvera St-Amand tombeur du Havre au 7e tour, et le petit poucet de Marcq En Baroeul qui est allé l'emporter 2-1 à l'O.Neuilly.

Bastia SC (L1)

Evian-Thonon-Gaillard FC (L1)

Lille LOSC Metropole (L1)

Stade Rennais (L1)

Valenciennes FC (L1)

Angers SCO (L2)

Auxerre AJ ( L2)

Chamois Niortais FC (L2)

Boulogne-sur-mer USBCO (NAT)

Amiens AC (CFA)

Beauvais AS (CFA)

Chambly-Thelle FC (CFA)

Epinal SAS (CFA)

Croix Football IC (CFA2)

Saint-Amand FC (DH)

Marcq-en-Baroeul O (PH)

19h : Willy Sagnol vient de s'exprimer. Aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, l'ancien international n'a jamais remporté cette Coupe de France...

18h54 : Le tirage au sort se terminera par le GROUPE D, celui du SM Caen !

18h53 : Le GROUPE C sera ensuite tiré :

AS Saint-Etienne (L1)

Toulouse FC (L1)

Montpellier HSC (L1)

Stade de Reims (L1)

Olympique de Marseille (L1)

Istres Ouest Provence FC (L2)

Dijon FCO (L2)

Carquefou US (NAT)

Rodez Aveyron Football (CFA)

Romorantin SO (CFA)

Cannes AS (CFA)

Chasselay MDA (CFA)

Sète FC 34 (CFA2)

Aubagne FC (CFA2)

Ile-Rousse FB (CFA2)

La Cayolle AS (DHR)

18h52 : Le GROUPE B sera celui de l'US Avranches !

L1 : AS Monaco , O.Lyon, FC Nantes, OGC Nice, AC Ajaccio

L2 : RC Lens, CA Bastia

CFA : Les Herbiers, Concarneau, Plabennec, AVRANCHES

CFA2 : Poissy, La Roche/Yon

DH : La Suze/Sarthe

DSR : Quimperlé

18h50 : A dix minutes du début du tirage, voici les 4 chapeaux composés par la Commission de la Coupe de France de la FFF.

Le tirage commencera par le GROUPE A :

18h32 : Avranches sera donc dans le Groupe B du tirage au sort, le SM Caen sera dans le groupe D, le dernier de la session... Début du tirage dans une demi-heure maintenant !

18h30 : A 30 minutes du début du tirage, la rédaction de Tendance Ouest s'est prise au jeu des pronostics... Thibault Deslandes, Jura-Sud- SM Caen et Avranches-Nice ;) ! Laure annonce Sochaux-Caen et Avranches-Nice ! Sylvain Letouzé verrait plutôt Avranches-La Suze et Bressuire-Caen...

Vous aussi donnez-nous votre pronostic pour les tirages des deux bas-normands sur le Facebook officiel de Tendance Ouest !

18h15 : Le SM Caen est placé dans un groupe relevé, avec le PSG, les Girondins de Bordeaux, Lorient, Guingamp et Sochaux côté Ligue 1, puis le vainqueur de Créteil-Metz et Brest en L2. Les Malherbistes pourront également affronter Bourg-Peronnas (Nat), Yzeure, Pontarlier, Raon, Jura-Sud (CFA) ainsi que Magny et Bressuire, deux équipes de DH.

18h08 : Seconde EXCLU Tendance Ouest ! Après le chapeau d'Avranches, découvrez le chapeau du SM Caen ! Et il y a du très lourd avec notamment le Paris SG !!!!!!!!

18h05 : Notez que si Caen joue à domicile en 32e de finale, Avranches en cas de réception également, aura alors libre choix de son stade et devrait prendre l'option d'aller jouer au stade de la route de Lorient à Rennes.

17h50 : Nous venons de joindre Gilbert Guérin le président Avranchinais qui nous a livré sa réaction quant à ce groupe : "Si l'on doit prendre une Ligue 1, évidemment que je souhaiterai Monaco ou Lyon... Ce serait beau que la seule fois que d'Ornano voit une L1 soit du fait d'Avranches... Maintenant, si l'on doit prendre autre chose, je vous avoue que ça fait longtemps que je me dis que je dois me mettre à La Suze en apéritif" nous a confié le mentor avranchinais avec son humour habituel. Verdict dans une heure maintenant...

17h40 : INFO Tendance Ouest ! Nous connaissons le groupe dans lequel a été placé l'US Avranches notre représentant de CFA encore en course ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le club du président Guérin pourrait décrocher la lune puisque 5 Ligue 1 sont dans ce groupe, et pas des moindres avec l'AS Monaco et l'O.Lyon en tête d'affiche, puis le FC Nantes, l'OGC Nice et l'AC Ajaccio. En Ligue 2, deux formations seront également dans ce groupe avec le RC Lens et le CA Bastia. Chez les fédéraux, on retrouvera Les Herbiers, Concarneau et Plabennec (CFA) puis Poissy, La Roche/Yon (CFA2). Deux équipes de Ligue, une de DH La Suze/Sarthe et une de DSR Quimperlé seront les petits poucets du groupe...

