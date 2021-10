A l'origine elle était censée partir à 500 000 voir 600 000 euros tout au plus, mais que nenni, l'enchérisseur a été plus que gourmand car celui-ci a tout de même dépensé 840 000 euros pour s'offrir l'un des chefs d'oeuvre du sculpteur et artiste italien Rembrandt Bugatti (1884-1916)

La sculpture s'appelle "Eléphant d'Asie mendiant", il a puisé son inspiration dans une espèce d'éléphant belge.