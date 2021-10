Saint-Lô Commerces présente : Noël enchanté

Ces animations commencent ce samedi 7 décembre avec l'élection de Miss Saint-Lô, salle Salvador Allende à 20h30. La jeune fille élue représentera, en toute simplicité, la ville tout au long de l'année 2014. Au programme : défilé des Miss, show d'équilibriste et de contorsioniste avec un duo de jeunes femmes de la Compagnie Rions Noir et le défilé des commerçants. Un joli spectacle vous attend. Prix : 10€.



Dimanche 8 décembre, spectacle de jonglerie sur l'esplanade rue Docteur Leturc à 15h30 et 17h. Gratuit.



Samedi 14 décembre, animation prestige avec une batucada, des capoeristes et des échassiers. Déambulation dans les rues de Saint-Lô de 14h à 18h. Gratuit.



Dimanche 15 décembre, spectacle de feu avec des artistes à la fois jongleurs, acrobates et équilibristes. Rendez-vous sur l'esplanade au pied des remparts à 17h. Gratuit.



Samedi 21 décembre, les sculpteurs de ballons vous impressionneront par leur facilité à transformer ces ballons en créations originales et multicolores. Devant Planet'R et rue Maréchal Leclerc de 14h30 à 18h. Gratuit.



Le même jour, tout feu tout flamme avec un manipulateur de feu et deux échassiers. Déambulation dans les rues de la ville de 14h30 à 18h. Gratuit.



Dimanche 22 décembre, présence d'échassiers, de jongleurs, de mascottes, de lutins de Noël, d'orgue de Barbarie, ... de quoi émerveiller les petits comme les plus grands de la place du Grand Balcon à la maison du Père Noël de 15h à 18h30. Gratuit.



Et pour clôturer toutes ces animations, venez le lundi 23 décembre, admirer la fontaine lumineuse devant la façade de la Mairie à partir de 17h, bouquet final à 20h. Gratuit.



Tombola de Noël : Remplissez un coupon chez votre commerçant et glissez-le dans une urne en centre-ville. Qui sera l'heureux gagnant de la voiture ? Tirage au sort le mardi 24 décembre à 18h.



Dimanche 8, 15 et 22 décembre, les magasins sont ouverts dans le centre-ville de Saint-Lô. Allez y faire un tour pour vos derniers achats de Noël, les commerçants seront heureux de vous accueillir.