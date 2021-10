Recherche et santé : la petite puce rouennaise est prête à conquérir le monde

Derrière cette initiative, on retrouve Christine Heuclin et Guillaume Legent, chercheur de profession. De quoi s'agit-il ? D'un kit doté d'une puce microscopique sur laquelle, en présence de sang, des biocapteurs vont s'activer en présence de certaines protéines dites "biomarqueurs" propres à certaines maladies. Ce qui rend la détection de ces dernières rapide et fiable. C'est un atout, tant pour la prévention que pour la recherche médicale.

Après plusieurs années de recherche, de réflexion, de conceptualisation et de tests en tout genre, Biosims est prête à vendre sa trouvaille. Dans les mois à venir, la start-up 100 % rouennaise devrait franchir une nouvelle étape dans son développement en signant un partenariat, probablement avec une entreprise étrangère.