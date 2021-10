Rouen : 15 et 16 ans, ils volent de l'essence d'une Twingo pour utiliser une mobylette volée

La brigade anti-criminelle avait été prévenue vers 22h20 de la présence de trois jeunes hommes en train de s'affairer autour et sous une Twingo, rue des Martyrs de la Résistance, à Malaunay. Mais quand les forces de l'ordre sont arrivées sur place, ils avaient filé et le carburant fuyait sous la voiture. Finalement, la police a retrouvé deux des trois adolescents, circulant sur une mobylette. Ils ont été arrêtés et ont fini par reconnaître le vol du carburant et aussi... du deux roues, commis au Houlme. L'un des deux possédait sur lui une pompe, utile pour aspirer le carburant. Agés de 15 et 16 ans, ils étaient respectivement originaires de Malaunay et d'Eslettes.