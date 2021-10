Vos idées de sorties du week-end du 7 et 8 décembre

MANCHE



Samedi et dimanche, c'est la 3ème édition du "Noël des créateurs" à Coutances. L'entrée est gratuite. RDV de 10h à 19h à l'Eglise Saint Nicolas de Coutances. Plus d'infos sur www.augresdutemps.com

Dimanche, match de Handball. 9ème journée du championnat de N1 où la JS Cherbourg reçoit Gien au complexe Chantereyne. Les Normands sont 1er ex-aequo et les Loirétains sont derniers de la poule. RDV à 16h ce dimanche.

Ce samedi soir, Saint-Lô Commerces organise l'élection de Miss Saint-Lô. La jeune fille élue devra représenter la ville préfectorale pendant toute l'année 2014. Vous verrez les prétendantes défilés dans différentes tenues mais aussi un show de contorsion de la compagnie Rions Noir et le défilé des commerçants. C'est à 20h30, salle Salvador Allende à Saint-Lô. L'entrée est de 10€.

Ce samedi, assistez à une nouvelle soirée Twin à la Bazoge avec de nombreuses surprises à l'occasion de l'anniversaire d'un des fondateurs des célèbres soirée du sud-Manche. Concert, DJ et flashmob au programme de ce samedi soir à partir de 23h, l'entrée est de 8€.

CALVADOS

Ce samedi à 16h, Tendance Ouest invite Génération Goldman au pub Au Bureau, 41 Boulevard Maréchal Leclerc à Caen. Entre 16h et 18h émission et showcase avec Leslie, Amandine Bourgeois et Brice Conrad. Vous pouvez venir y assister, c'est gratuit dans la limite des places disponibles.

La coquille Saint-Jacques est à l'honneur tout ce week-end à Grandcamp-Maisy. Différentes animations sont proposées : vente de coquille St Jacques, dégustations, concerts, marché du terroir. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h et c'est gratuit.

AC/DC, Iron Maiden, Téléphone et Showtime. Le medley des meilleurs groupes de hard rock des années 80 est en concert sur la scène du Cargö de Caen. C'est la 5ème édition du festival «TRIBUTE» au Cargö. 4 des meilleurs "cover-bands" européens vont se succéder sur la scène afin de recréer la folie des plus légendaires concerts de rock. C'est ce samedi soir à 20h au Cargö à Caen.

Ce samedi c'est le marché du foie gras à Vire. L'occasion de comparer, découvrir et admirer les produits de la région. C'est gratuit de quoi prévoir de gourmandes fêtes de fin d'année.

Ce week-end, le château de la Ferrière à Vaux-sur-Aure vous invite pour les fééries de Noël. Un événement magique pour vous mettre dans l'ambiance de Noël avec l'aide d'une cinquantaine de bénévoles. Rendez-vous jusqu'à dimanche soir pour profiter des festivités.

ORNE

Pour la 5e année consécutive, les associations Alençonnaises oeuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire organise un marché de Noël solidaire. On pourra y retrouver des confections, des jouets, des compositions florales mais aussi des accessoires décoratifs. C'est ce dimanche à Alençon. Rendez-vous à la Halle au Blé de 13h30 à 18h.

Dans le cadre de ses animations 2013, l’écomusée du Perche vous propose deux journées pour préparer Noël au naturel : fabriquer et décorer son sapin au naturel ce samedi de 10h à 17h30 et créer ses décorations de Noël, ce dimanche de 14h à 17h. Ces stages sont réservés aux adultes.

Jusqu'à dimanche, profitez du marché de Noël à l'Aigle. De nombreuses animations sont attendues comme des spectacles de feux ou des animaux de la ferme présents sur place. Rendez-vous place Boislandry à l'Aigle. Les chalets et commerçants du centre-ville vous attendent et des boissons chaudes seront offertes.



Ce samedi, au parc Anova d'Alençon, venez assister à la World Invasion Battle. Une compétition internationale de danse hip-hop. Rendez-vous dés 19h pour assister à la compétition. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et c'est 5€ pour les autres. Possibilité de concourir l'après-midi pour danser avec les pros en soirée.