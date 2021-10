Hockey : les Drakkars attendent Morzine pour se relever

Et une de plus ! Le Hockey Club de Caen a concédé sa cinquième défaite consécutive vendredi 29 novembre à Briançon. Le miracle n’a pas eu lieu contre le deuxième du classement, vainqueur à domicile 6-1. En dépit d’un score vierge à l’issue des vingt premières minutes, le résultat final ne fait que refléter l’écart de niveau entre les deux formations, sur le papier comme sur la glace. Les Diables rouges de Briançon ont étouffé leur adversaire en l’espace d’un tiers-temps seulement, le deuxième (4-0), pour se contenter de gérer ensuite. Le premier but de Fabien Métais cette saison a sauvé l’honneur en fin de match. Caen reste douzième du classement de Ligue Magnus et l’écart avec le milieu de tableau s’accroît légèrement.

En revanche, Gap et Brest, les deux équipes virtuellement concernées par les play-downs, n’avancent pas davantage. Le HCC serait bien avisé d’éloigner quelque peu le danger contre Morzine-Avoziaz, samedi 7 décembre.