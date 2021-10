L'Open de Caen s'ouvre ce dimanche avec un accent prestigieux

Et pour ce cru 2013, l’organisation s’est offert un plateau français prestigieux. Richard Gasquet, Benoît Paire, Michaël Llodra ou encore Paul-Henri Mathieu seront ainsi de la partie, confirmant l’attrait du plus grand tournoi amateur de France, sur le circuit professionnel. Pour le grand bonheur d’Aristide Olivier, président du TC Caen et chef d’orchestre de l’événement: “L’édition 2013 s’annonce comme la plus relevée depuis sa création, avec un niveau encore jamais atteint à Caen. On a hâte d’y être !”

Les joueurs

> Richard Gasquet. Tenant du titre, Richard Gasquet sera à nouveau présent à l’Open de Caen cette année. Le n°1 français et 9e joueur mondial au classement ATP, médaillé de bronze des JO 2012 en double, espère réaliser le doublé au Zénith en compagnie de son nouvel entraîneur, Sergi Bruguera. Finaliste en 2011, il fera à nouveau office de favori.

> Pablo Andujar. La tête d'affiche de dernière minute. Il vient remplacer Benoit Paire qui a dû déclarer forfait à cause d'une douleur au genou. Cet Espagnol de talent complète donc l'affiche. 48e joueur mondial, il a été demi-finaliste cette saison des tournois de Madrid et Nice, deux ATP Masters. Ce droitier d'1m80 devrait laisser une belle trace dans le tableau finale du tournoi caennais.

> Paul-Henri Mathieu. Malgré une lointaine 128e place au classement mondial, expliquée par une longue blessure de 18 mois, Paul-Henri Mathieu reste l’un des joueurs préférés des Français. Il n’est autre que le parrain de l’Open qu’il a rempoté deux fois.

> Nicolas Mahut. Nicolas Mahut aime passer de longs moments sur les courts de tennis. L’Angevin, 50e joueur ATP, est connu comme étant le co-détenteur du record du match professionnel le plus long de l’histoire à Wimbledon en 2010 (11h05).

> Olivier Patience. Le Haut-Normand Olivier Patience, retiré du monde pro, s’est qualifié pour le tableau final au Zénith. 87e mondial en 2004, il passa notamment à deux points d’éliminer l’ancien n°1 Novak Djokovic au 3e tour de Roland-Garros en 2008.

> Michaël Llodra. Autre médaillé olympique présent à Caen, Michaël Llodra est un habitué de l’Open. Ce spécialiste du service-volée, est classé 58e au classement ATP et se présente comme le meilleur joueur de double français encore en activité.

> David Goffin. Agé seulement de 22 ans, actuel 113e joueur mondial, David Goffin débarque au Zénith de Caen. C’est sa première participation. Il entrera dans la compétition dès le dimanche, tout comme Paul-Henri Mathieu.

> Mathieu Rodrigues. 40e joueur français, Mathieu Rodrigues est comme Olivier Patience, issu des qualifications pour ce tableau final au Zénith. Ce droitier qui fait ses revers à deux mains est licencié au Quimperlé Tennis Club.

> Jules Marie est le joueur caennais qui monte avec une centaine de places gagnées en un an. Actuellement 288e à l’ATP, il espère un jour intégrer le top 100 mondial. Rêve que partage le Granvillais Axel Michon, licencié du TC Caen et 239e joueur mondial.



Le programme

Dimanche 8 décembre :

1/8es de finale, 3 matchs à partir de 14h : Marie-Patience, Rodrigues-Goffin, Forcin, Mathieu.

Lundi 9 décembre :

1/4 de finale, 3 matchs à partir de 18h30.

Mardi 10 décembre :

1/2 finales, 2 matche au programme à partir de 18h30.

Mercredi 11 décembre :

Finale, cérémonie protocolaire et remise des prix à partir de 19h30.



Pratique. Les places sont disponibles aux lieux de ventes suivants : FNAC, City Live et Zénith. Comptez entre 6 et 23 €. Achat en ligne possible.