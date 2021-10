IKEA à Fleury-sur-Orne : les aménagements en question

Les travaux du centre commercial Ikea commenceront finalement début septembre à Fleury-sur-Orne, avec quatre mois de retard, pour une livraison en novembre 2011. Le projet de galerie marchande 'Interikea” qui devait l'accompagner est reporté à plus tard, à la suite d'une réservation décevante des boutiques (20 % seulement). Ce retard inattendu semble arranger tout le monde. A commencer par Normandie Aménagement, concessionnaire de la zone d'activités de Fleury-sur-Orne, qui pourra ainsi intégrer les préconisations du Grenelle 2 de l'environnement.



Davantage de temps

C'est aussi un soulagement pour la commune d'Ifs. Elle s'était en effet engagée dès le compromis de vente à obtenir un accès depuis le périphérique afin d'éviter le transit des véhicules par le centre-ville, et pour que les clients “puissent regagner le plus facilement possible le périphérique de Caen”. Une condition qui devait être remplie à l'ouverture du magasin. Ce délai supplémentaire n'est donc pas superflu, compte tenu de l'émoi que provoque le sujet chez les Ifois. Jean-Paul Gauchard, maire de la commune, le reconnait : “Le trafic routier généré par le futur magasin est un sujet sensible. Il suscite inquiétudes et malentendus que nous devons clarifier. Rien n'est décidé.”



Hypothèses envisagées

Si la communication entre élus et habitants n'est pas facile, la communauté d'agglomération Caen-la-Mer semble être parvenue à un consensus. L'hypothèse de départ la plus intéressante pour les élus entraînait la réduction de la forêt attenante à Ifs. Une idée qui a enflammé ses défenseurs, alors même que la commune encourage les initiatives de valorisation de ce “poumon vert”. Un nouveau projet prévoit donc une bretelle sur l'axe Fleury-Ifs, qui implique des coûts supplémentaires pour Caen-la-Mer. “Le critère du coût ne doit pas être décisif. Nous sommes en concertation.”



