Rouen : le marché des accessoires automobiles s’essouffle

“Les clients ont moins envie de changer leur voiture et d’y ajouter des élements qu’auparavant” constate Michel Viger, responsable du garage St-Jacques/X-Trem Auto à Saint-Jacques-sur-Darnétal.

A ce phénomène, il a une explication: aujourd’hui, les voitures neuves sont vendues avec des produits de haute technologie. “C’est de série. L’autoradio de la Peugeot 208, par exemple, c’est une tablette sur laquelle on peut écouter de la musique, lire les informations sur la consommation de la voiture mais aussi visionner des photos personnelles”.

Du côté des concessionnaires, on affirme que la personnalisation des véhicules lors de l’achat est très appréciée. Il est ainsi possible de choisir le tissu intérieur, le tableau de bord, les jantes et la ou les couleurs pour l’extérieur du véhicule. Aujourd’hui, tous se plient en quatre pour répondre à chaque demande. Du coup, les amateurs de personnalisation de leur véhicules ont moins d'intérêt à leur apporter des modifications.