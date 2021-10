Alonzo King : la poésie du corps présenté au Théâtre des Arts à Rouen

Instigateur de nouveaux modes d’expressions corporels, à la lisière entre classique et contemporain, prônant un langage formel de la mixité, Alonzo King fait des gestes tout un poème. Si le corps est au centre de ses préocupations, il en dépasse néanmoins constamment les fontières par des jeux d’intéractions linéaires entre les participants.

Plus qu’un dialogue, ses chorégraphies transcendent, souvent portées par des musiques sacrées. Les corps se cherchent jusqu’à la communion dans des approches sensuelles et puissantes. Les champs de forces interragissent pour tissser de nouvelles lignes, pures et libérées: des gestes à la portée musicale.



Pratique. Lundi 9 décembre, à 20h, Théâtre des arts, à Rouen, Tarifs 10 à 30€, www.operaderouen.fr