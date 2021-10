Fête de la Saint-Nicolas : la rue du même nom renoue à Rouen avec la tradition !

Dans cette ruelle commerçante pleine de charmes et, chose unique à Rouen, n’abritant que des indépendants, l’association des commerçants vient de renaître après trois ans de sommeil. “Nous avons tous à cœur de redynamiser notre rue”, explique Anne Paon, la présidente de l’association, à la tête de “My Little Boutique”.

Alors, comme au bon vieux temps, la tradition fait un retour en force. Ces samedi 7 et dimanche 8 décembre, un Saint Nicolas (évidemment !) déambulera avec deux ânes pour offrir des clémentines aux enfants, dans une rue interdite aux voitures.

Et ce n’est pas tout : de nombreuses animations seront organisées jusqu’à Noël. Cinq stands et chapiteaux prendront place sur les pavés, animés par l’association “Maison des langues” : maquillage, contes, apprentissage des langues, barbes à papa, etc.