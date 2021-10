Ainsi débuta l'Occupation

Il y a soixante-dix ans, six semaines ont suffi aux troupes allemandes pour anéantir l'armée française et s'emparer des deux-tiers de notre pays. Au milieu de la débacle, Caen voyait l'occupant entrer sans résistance dans ses murs le 18 juin précisement. Commençaient alors quatre longues années d'humiliations et de sacrifices.