Orne: la JCE promeut le bénévolat

En partenariat avec le Bureau Information Jeunesse de l’Orne, cette action a pour but de promouvoir et de valoriser l’engagement des jeunes bénévoles de 16 à 30ans.

Pour atteindre cet objectif différentes étapes vont rythmer cette action : identifier les bénévoles, exposer des affiches/portraits d’engagement dans des lieux publics, rendre accessible les témoignages vidéo des bénévoles sur les réseaux sociaux.

A l’issue de cette phase de promotion un concours sera organisé afin de récompenser le bénévole le plus populaire.Les associations ou bénévoles qui souhaitent participer et avoir plus d’informations peuvent contacter la JCE du Pays d’Alençon par mail à l’adresse:

paysdalencon@jcef.asso.fr