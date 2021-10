Faible mobilisation dans l'orne pour la journée de grève dans l'éducation nationale

Journée de grève, ce jeudi 5 décembre 2013, dans l’Éducation Nationale, sur la réussite éducative et le manque de moyens et de décisions cohérentes, pour y parvenir et contre la réforme des rythmes scolaires.

Un rassemblement n'a mobilisé que 70 personnes, devant l'Inspection d'Académie de l'Orne, et pour un rapide défilé dans quelques rues d'Alençon.

Le taux de participation définitif à cette grève s’élève à 15.30% pour l’académie de Caen.