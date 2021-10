Pain d’épice de ma Saint-Nicolas

Pour 6 à 8 convives

Préparation-cuisson :

50 mn

Ce qu'il vous faut :

60 g de sucre semoule

Le zeste d’une orange

330 g de farine

5 g de levure chimique

5 cuillères à café de cannelle en poudre

5 cuillères à café de mélange quatre-épice en poudre

25 cl de lait frais (250 g)

330 g de miel (de préférence de sapin)

2 cuillères à café de café

lyophilisé

2 œufs frais

40 g de beurre pour le moule

1 moule à cake de 24 cm

de long

A vous de jouer

Préchauffer le four à 180° (th. 6). Beurrez soigneusement le moule à cake.Dans un bol, mélangez le sucre semoule et le zeste de l’orange finement râpé. Mettez de côté. A travers une passoire fine, tamisez la farine, la levure chimique, la cannelle et le mélange quatre-épice. Gardez pour plus tard.Dans une casserole, faites tiédir le lait, le miel, le sucre semoule et le café lyophilisé en remuant afin de les dissoudre.

Dans un saladier, cassez les œufs puis battez-les avec une fourchette.Ajoutez le contenu de la casserole en mélangeant énergiquement avec une cuillère en bois afin que la préparation soit homogène. Versez ensuite sur la farine en deux fois. Mélangez intimement.

Remplissez le moule à cake aux trois quarts avec la pâte à pain d’épice. Glissez au four pour 30 à 35 mn. Vérifiez la cuisson en piquant la pointe d’un petit couteau dans le cake. Si elle en ressort sèche, il est cuit. Démoulez-le et laissez-le refroidir sur une grille.



Notre conseil : ajouter à la pâte l’équivalent de quatre tranches de mandarine confite, ou des fruits confits coupés en cubes et farinés.