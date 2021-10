Il a réussi à mélanger 25 morceaux différent afin d'en tirer un titre complet de plus de 5'30.

Le résultat est bluffant, du travail soigné avec des titres de Rihanna, Katy Perry en passant par Avicii et plus récemment Lorde. "United Stade of Pop" est parfait pour vous déconnecter pendant la pause café ou en croquant votre sandwich du midi...