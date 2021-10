Syndrome de Cushing : la belle découverte de chercheurs de Rouen

L'équipe du Pr Hervé Lefebvre a de quoi avoir le sourire. Elle vient de publier un article sur le syndrome de Cushing dans la plus prestigieuse des revues médicales américaines, The New England Journal of Medicine. Travaillant au CHU de Rouen et dans l'unité Inserm U982, au sein de l’Institut de Recherche et d’Innovation Biomédicale de l’Université de Rouen, l'équipe du Pr Lefebvre a réussi à identifier "un nouveau système de régulation intra-surrénalien impliqué dans l’hypersécrétion de cortisol" propre à ce syndrome, ainsi qu'un gène respondable de ce dernier, suggérant "que le caractère familial de la maladie serait beaucoup plus fréquent qu’envisagé auparavant. La maladie serait donc sous-diagnostiquée", expliquent les chercheurs.

Ces découvertes devraient permettre à terme de mieux diagnostiquer la maladie et d'envisager de nouveaux traitements régulant l'excès de cortisol. "Ces traitements pourraient ainsi constituer une alternative efficace à l’ablation chirurgicale des surrénales actuellement recommandée chez les patients atteints de cette maladie", conclut l'équipe rouennaise.