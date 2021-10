On en avait parlé sur Tendance Ouest lors du lancement de cette initiative : le 1er crowdfunding musical ornais. Il s'agit d'un investissement participatif pour permettre à l'auteur-compositeur-interprète ornais Johndel de financer son 1er album.

Il ne reste plus que 4 jours pour y participer et il ne manque plus que 502€ à réunir, sur le site www.kisskissbankbank.com