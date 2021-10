8 300 stèles de cimetières britanniques et canadien vont être remplacées

Elles concernent les cimetières britaniques de Bayeux et Ranville, et canadien de Cinthaux. Les stèles de près d'un mètre de haut "sont abîmées, souvent on ne peut plus lire ce qui figure dessus comme le nom du soldat, l'insigne du régiment, la date du décès, son âge et sa religion", a expliqué à l'AFP William Moody, responsable horticole ouest de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC) qui gère 3 000 cimetières en France.

Au cimetière britannique de Bayeux (Calvados), créé en 1952, 4 142 des 4 660 stèles vont être changées. Au cimetière canadien de Cinthaux (Calvados), les 2 959 stèles vont l'être également. Et à Ranville (Calvados) sont concernées 1 228 stèles sur 2 568, selon la CWGC. L'opération a démarré le 4 novembre et devrait s'achever au printemps, avant le 70e anniversaire du débarquement allié sur les côtes normandes le 6 juin 1944.

Des soldats allemands, italiens, russes, polonais, tchèques ou de nationalité inconnue reposent également dans ces cimetières.