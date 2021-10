De la magie projetée sur l'Hôtel de ville de Caen

D’où vient votre métier ?

“C’est un nouvel art de la rue : on trempe notre plume dans la poésie, le rêve et la magie. J’entraîne depuis 25 ans toute une équipe de professionnels du spectacle spécialistes de la lumière, du son et des images. Cela suppose à la fois une connaissance artistique et une passion pour l’architecture : c’est ce qui nous amène à travailler sur la façade de l’Abbaye aux Hommes, pour en sublimer les traits.”

Vous contez une histoire de Noël...

“Je ne vous révèlerai pas toutes les surprises, mais nous faisons un clin d’œil à la lumière en forme de mise en abîme. Le récit est celui du maire de Caen qui demande d’illuminer la facade de cet Hôtel de ville. Alors que l’équipe technique est sur le point d’achever son œuvre, une dernière ampoule vient faire sauter le courant... Nous profitons de l’obscurité pour raconter les grandes lignes de l’histoire de la lumière, du Big bang jusqu’à aujourd’hui.”

Le bâtiment de l’Abbaye aux Homme vous a-t-il inspiré ?

“C’est une facade emblématique, et qui a vécu mille choses. Cette fois, c’est elle qui se donne à voir.”

Comment avez-vous pu mener ce projet à bien ?

“Nous avons d’abord dû modéliser la façade pour pouvoir travailler dessus. Nous avons ensuite pensé le scénario, puis créé plusieurs images avant de les recomposer en une seule. En tout, une vingtaine de personnes a travaillé sur ce spectacle qui va séduire tous les âges.”