Rouen fête la Saint-Nicolas ce mercredi et ce week-end !

Organisée par le Comité de jumelage Rouen-Hanovre, en partenariat avec la MJC Rive gauche, la première Saint-Nicolas s'est déroulée ce mercredi 4 décembre sur le parvis de la Cathédrale. Les enfants présents ont pu faire une balade en carriole tirée par un âne. Un conteur est venu lire histoires et légendes de Noël dans l'atelier de Claude Monet, au premier étage de l'Office de tourisme.

Ce week-end des 7 et 8 décembre, ce sont les 60 commerçants de la rue... Saint-Nicolas qui proposeront deux jours d'animations. Le saint homme reviendra avec sa carriole et ses deux ânes pour distribuer des clémentines, comme le veut la tradition. L'association "Maison des langues" installera plusieurs ateliers de maquillage et proposera un d'apprentissage de langues, un stand viking, une lecture de contes et un théâtre de rue auxquels les enfants pourront participer.