Noël : les jouets qui pourraient être victimes d'une rupture de stock

La fée volante

Avec une seule main, la fée s'envole et se contrôle dans l'air. La féé volante se recharge sur un socle, et marche grâce à un détecteur infrarouge.

Prix : 34,99 euros

Chass Fantôme

Dans le noir, le crâne projette des fantômes sur le mur, que les joueurs doivent éliminer grâce à un pistolet laser.

Prix : 29,90 euros

Boom Boom Balloon

Le jeu consiste à planter des pics dans le ballon, sans que celui-ci n'explose.

Prix : 20 euros

Barbie Mariposa

Sans doute le plus grand succès de la célèbre poupée mannequin cette année. Elle déploie ses ailes de papillon et l'utilise pour former sa robe.

Prix : 29,90 euros

Le grand fort des soldats Playmobil

La pièce maîtresse de ce noël 2013 est un fort où le décor western prend ses droits.

Prix : 79,90 euros