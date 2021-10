Noël : comment choisir son sapin ?

Nordmann, épicéa ou nobilis. Pour certains, le sapin doit tenir toute la durée des fêtes de fin d'année. Pour d'autres, il faut qu'il soit bien vert et bien touffu. Une belle forme ou son lieu d'origine constituent également des critères.

Epicéa ou Nordmann ?

Ces deux variétés sont les plus courantes dans le commerce. L’épicéa est la variété traditionnelle. L’arbre présente un feuillage vert foncé, avec de petites aiguilles. Mais surtout, il dégage une bonne odeur dans la maison. Il tient environ trois semaines, au-delà desquelles il commence à perdre ses aiguilles.

Depuis quelques années, il se vend de plus en plus de sapins Nordmann. Cet arbre, originaire du Caucase, possède un feuillage d’un beau vert brillant, ses aiguilles sont plus grandes et ne piquent pas, pour le plus grand plaisir des enfants. Mais le principal avantage du Nordmann est qu’il tient bien plus longtemps que l’épicéa, jusqu'à huit semaines. Cependant, il se révèle plus cher.

Que faire du sapin après Noël ?

Si vous avez choisi un arbre sans racine, impossible de le planter. L’idéal est donc de le brûler. Ne le brûlez pas dehors car cela dégage du CO2 sans que cela débouche sur une production d’énergie. Mettez-le plutôt, si vous en avez la possibilité, dans la cheminée. Il sera alors source de chauffage. Si ce n’est pas possible, déposez-le dans une déchetterie.

En revanche, si vous avez pris un sapin avec des racines, vous pouvez essayer de le planter dans votre jardin. Choisissez alors un endroit à la mi-ombre. Ajoutez à la terre de votre jardin un peu de terreau et de terre de bruyère. Paillez le pied de l’arbre jusqu’au printemps. Sachez que ces arbres n’aiment pas les grosses chaleurs durant lesquelles ils se dessèchent très rapidement.

Ecoutez, Franck Anquetil, de Pépinières et Paysages d'Elle Normandie.