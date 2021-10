Découvrir les Hauts de Rouen autrement

Ainsi, elle multiplie les publications, de cahiers notamment, où sont retranscrits les témoignages des habitants et commerçants de ces lieux. Les textes sont accompagnés de photos d’archives du Conseil général et d’illustrations plus rares fournies par les habitants.

Une démarche utile

“Il est difficile de faire parler les gens et de les convaincre de l’utilité de notre action”, souligne Jean-Maurice Gadenne, président de l’association. “C’est une démarche nécessaire pour faire connaître ces quartiers aux personnes qui n’y vivent pas mais aussi pour que les jeunes connaissent l’histoire de leurs quartiers”. Ayant travaillé pendant trois ans comme responsable du centre social du Châtelet, Jean-Maurice se sent comme chez lui en ces lieux “où l’on trouve une solidarité et un contact qu’il n’y a pas ailleurs”. Bientôt, l’association proposera des ateliers d’écriture tous les mardis hors période scolaire au centre Malraux.

Pratique. Centre André Malraux, rue François Couperin.