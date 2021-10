Jeux équestres mondiaux : la cérémonie d'ouverture dévoilée

La cérémonie d’ouverture se déroulera le samedi 23 août, avec pour objectif d'offrir aux 20 000 spectateurs du stade Michel d’Ornano de Caen, un Tour de Monde en 80 chevaux. Après le défilé des délégations, pas moins de 300 artistes dont une centaine de cavaliers vont se succéder tout au long des trois actes : Courir le Monde, Terre de Rencontres et Aventures au Galop.

Le spectacle a été confié au collectif français Skertzo1 qui proposera de nouvelles formes de performances, en utilisant des projections 3D monumentales mêlant arts de la scène, spectacle vivant et hautes technologies. Sa directrice, Hélène Richard, explique : "En trois actes et une trentaine de scènes, nous allons montrer que tous les chemins à cheval mènent à Caen. Le voyageur à cheval traverse le monde pour arriver en Normandie. Et en repartir, au terme de l’événement, enrichi de beaucoup de valeurs et rencontres. Le cheval sera le premier acteur du spectacle."



Pratique

Le 23 août 2014 – Stade d’Ornano de Caen à partir de 20h30

Les billets de la cérémonie d’ouverture seront mis en vente à partir du 4 décembre 2013

Tarifs : les 2014 premières places à 28€ (pas de réduction supplémentaire pour les -12 ans)

Catégorie 2 : 48€ (28€ pour les – 12ans)

Catégorie 1 : 76€ (38€ pour les – 12 ans)

Tarifs : -36% pour étudiants Université Caen Basse-Normandie, Cart@too de la Région Basse-Normandie, Spot50 du Conseil général de la Manche