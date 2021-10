Les pires cadeaux de Noël

Le pire cadeau reçu par les Français à Noël sont des chaussettes ou des sous-vêtements (13%), tandis que les femmes ont eu la mauvaise surprise de déballer des équipements de bricolage (26%). A l'inverse, 25% ont eu la joie de recevoir un week-end ou un voyage. 17% de leurs homologues masculins ont, eux, été ravis d'un gadget électronique.

Mais Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Les Français leur consacreront en moyenne 177 euros. Les bénéficiaires seront ensuite les conjoints (104 euros), puis les parents (73 euros). Au total, le budget pour les fêtes de fin d'année s'élèvera à 387 euros. Il sera stable pour les cadeaux, à 254 euros. Mais, le repas, la décoration et les déplacements seront revus à la baisse, de l'ordre de 14 euros (133 euros).

Le traditionnel rush de Noël approche et il devrait même y avoir embouteillage sur internet le dimanche 8 décembre, prévoit eBay. Ce sera le pic des achats, avant l'arrivée du Père-Noël. Il pourrait même y avoir "bousculade" via smartphone avec un pic au dimanche 15 décembre. Cela dit, cette tendance d'achat reste une niche puisque seuls 16% de Français comptent acheter au moins un cadeau via leur appareil.

Cette étude a été réalisée entre le 14 et le 18 novembre 2013 auprès d'un échantillon de 1.043 personnes âgées de 16 à 64 ans, représentatif de la population française.