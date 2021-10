Transat Jacques Vabre: Mabire et Duc sont arrivés

Ils auraient presque pu arriver ensemble mais c'est finalement Halvard Mabire et Miranda Merron sur Campagne de France qui ont coupé la ligne en premier à 1h22'22'' après très exactement 22j23h47'47'' de course. Le duo aurait pu faire beaucoup mieux s'il n'avait pas été obligé de recoudre son spi à la mi-course. C'est tout de même un beau top 10, pour le Barnevillais et sa coéquipière britannique.

Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Louis Duc et Stéphanie Alran de passer la ligne. Il était alors 3h54'42''. Et c'est donc en 23j2h4'07''que Phoenix Europe aura effectué la traversée. Une traversée très régulière pour le Cherbourgeois et sa coéquipière qui auront toujours navigué autour de la 10ème place qui leur revient donc au final.

Reste maintenant, un seul Bas-Normand en course. Le Granvillais, Mathieu Alluin était à 332 miles de l'arrivée au dernier pointage.