A Caen, la galère de l'amiante continue

Au siège de l’association des accidentés de la vie (FNATH) à Mondeville, le 21 novembre, chaque salarié avait une pensée pour un ancien employé de la Société métallurgique de Normandie, fermée en 1993. Son inhumation allait avoir lieu dans l’après-midi à Colombelles. Une victime de plus de l’amiante.

Sur son secteur du Calvados et de la Manche, la FNATH soutient, dans leurs démarches administratives et juridiques, 2 000 personnes en souffrance à cause de l’amiante. “Sur Caen, les victimes sont la plupart du temps d’anciens salariés de la SMN, de Moulinex à Cormelles, du CHU ou de Renault Véhicules industriels à Blainville-sur-Orne, surtout ceux qui fabriquaient des plaquettes de frein”, assure François Martin, président local de l’association.

Une dangerosité découverte à Caen

Depuis plus d’un siècle, l’histoire de l’amiante semble liée à celle du Calvados. Dès 1905, après le décès de salariés dans une filature-tissage d’amiante à Condé-sur-Noireau, Étienne Auribault, inspecteur départemental du Travail à Caen, rédigea un rapport démontrant pour la première fois la dangerosité de la substance. Le tissage de l’amiante venait de remplacer depuis peu celui du coton, scellant l’avenir de ce qui allait devenir la “petite vallée de la mort”. “Et comme nous produisions en masse et à proximité cette fibre résistante au feu et aux frottements, elle a pendant des années été utilisée comme isolant dans des milliers de bâtiments de la région”.

HLM : la note sera salée

Les logements sociaux n’y ont pas échappé. Fin août dernier, l’Union sociale de l’habitat, qui regroupe 760 organismes HLM en France, assurait que 50 à 80% du parc immobilier est touché. Enduits intérieurs et extérieurs, dalles, colles, joints... il peut y en avoir partout. “Ce n’est pas compliqué, il s’agit de tous les immeubles HLM construits avant 1997 et qui n’ont pas été désamiantés”, confirme Stéphane Courtin, de l’Association régionale pour l’habitat social. La tâche du désamiantage se révèle d’autant plus délicate pour les bailleurs sociaux que depuis le 1er janvier dernier, seules des entreprises spécialisées peuvent retirer l’amiante. Peu nombreuses, elles sont aussi plus chères que les autres. La facture s’annonce donc colossale. “Si les locataires entreprennent des travaux, surtout qu’ils nous préviennent car il suffit de gratter un peu de colle amiantée pour générer de la poussière cancérigène”.

CHU, Baclesse, Université

Le coût du désamiantage, le CHU le connaît bien, lui qui demeure aujourd’hui l’établissement de santé le plus amianté d’Europe. Alors que des opérations sont en cours au 23e étage, la direction de l’établissement a reçu cet été la promesse de percevoir 36 millions d’euros pour financer cette tâche ingrate. Au moins jusqu’en 2016. Jusqu’à présent, une trentaine de maladies professionnelles liées à l’amiante ont été décelées au CHU.

Du côté des bâtiments municipaux, la mairie assure avoir réalisé trois diagnostics depuis 1992. Aujourd’hui, tout est sous contrôle, alors qu’à l’université de Caen, des chantiers de désamiantage sont en cours. Au centre François Baclesse de lutte contre le cancer, le directeur Stéphane Fagot assure “que tout est sous contrôle”, après la réalisation de travaux “au fur et à mesure”. Mais un domaine échappe encore aux inspections. Des milliers de mètres carrés de toitures en fibro-ciment amianté recouvrent les hangars agricoles dans la région.



Repères

Amiante > Il s’agit d’un terme désignant des minéraux à texture fibreuse. Une fois la roche transformée, elle représentait un formidable intérêt industriel.

Interdiction > Depuis 1997, l’amiante est interdite en France. Elle fut reconnue cancérigène par le Parlement européen dès 1978. Elle est dangereuse sous forme de poussière.

Usages > Pratiquée depuis l’Antiquité, l’extraction d’amiante s’est développée après 1860 avec l’essor de l’industrie textile. Elle a été utilisée jusqu’en 1975 dans l’industrie.

Qualités > Reconnue pour ses qualités thermiques, ignifuges et acoustiques, l’amiante a rencontré un grand succès dans le bâtiment. Son faible coût a favorisé son expansion.