Ce dimanche, de 11h à 20h, a lieu The Country Day 2010 sur le parking E.Leclerc de Tourlaville.

Au programme :

rodéo mécanique et concours

expo voitures américaines

concentration Harley Davidson

danse en ligne et démonstrations

démonstration de Football Américain

poney, shopping, animations kids

et 2 concerts Country (Scott Randall Rhodes et CountrySide & The Wanted Men)

Plus d’informations sur http://www.the-country-day.com/ et dans l'interview "Hits et Compagnie" ci-jointe.