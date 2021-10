A Elbeuf, l’orphelinat se change en logements

Le site Olivier-Suchetet appartient à la ville d’Elbeuf depuis 1877. Ce sont les familles d'industriels du textile homonyme qui en ont fait le don à la ville à une condition : le site doit être destiné à une œuvre sociale. Il est donc transformé en orphelinat catholique jusqu’en 1953. Par la suite le site a été occupé jusqu’en 2006 par une association. Depuis sept ans, il est resté vide mais il sera bientôt transformé en logements. “La situation est exceptionnelle : à deux pas du centre, le site surplombe la ville avec une vue sur tout le territoire communal”, indique Djoudé Merabet, le maire d’Elbeuf.

78 nouveaux logements

Au total, 61 logements collectifs et 17 maisons individuelles vont être construits, par la Cirmad sur l’ensemble des 9 000 m2 du site.

Les premiers travaux débuteront au 1er semestre 2014 et se termineront 18 mois plus tard. Un projet important pour la commune qui veut préserver son patrimoine industriel.