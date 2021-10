Rouen : la Crea dote des clubs sportifs en... gourdes

Le FC Rouen, le Canteleu-Maromme Volleyball, le SPO Rouen Basket et l'Elan Gymnique Rouennais ont signé un partenariat avec la Crea et recevront 1 300 gourdes de 50 cl pour les licenciés amateurs, ainsi que 600 gourdes de 70 cl pour les équipes lors de matchs. Objectif : réduire les déchets lors des entraînements et des matchs. "Cette signature entre dans le cadre d’une phase d’expérimentation qui va durer jusqu’à la fin du calendrier sportif, en juin 2014, explique la Crea. Si la gourde remporte l’adhésion des utilisateurs, le programme pourra s’étendre à l’ensemble des clubs sportifs volontaires du territoire".