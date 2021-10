Le Bureau d'aide aux victimes ouvre le 3 décembre à Coutances

En France, ce type de bureau n'existe que depuis 2009. Après une phase de test dans 13 tribunaux de l'Hexagone, la mise en place avait été élargie à une cinquantaine de 2009 à 2012. Depuis, une loi du 27 mars 2012, l'ensemble du territoire est en passe d'être pourvu de ce bureau consacré aux victimes des affaires correctionnelles .

Une convention a donc été signée ce mardi 26 novembre entre les différentes parties prenantes de ce BAV. Le tribunal, le parquet et l'ACJM (Association d'Aide aux victimes, de Contrôle judiciaire socio-éducatif, d'enquête de personnalité et de Médiation pénale) mais aussi, et c'est plus spécifique à Coutances, l'ordre des avocats du barreau de Coutances-Avranches et la chambre interdépartementale des huissiers de justice de Basse-Normandie.

Concrètement, il s'agirat d'aider les victimes, avant, pendant et après l'audience devant le tribunal. Le bureau pourra "accompagner les victimes, les conseiller, les aider à formuler leurs demandes devant le tribunal" indique le procureur de la République. "Il expliquera aussi les décisions du tribunal et pourra même notifier certains non-lieu" poursuit Renaud Gaudeul.

A Eric Minnegheer, le président du Tribunal de grande instance de préciser que cette mise en place "traduit de l'importance et la place des victimes dans le droit français". Une importance ne datant pas d'aujourd'hui selon maître Benedicte Mast, bâtonnier du barreau de Coutances expliquant que "depuis quinze ans déjà, les avocats du barreau ont mis en place une permanence victime. La mise ne place de ce bureau d'aide aux victimes permettra un renforcement et un développement des complémentarités existantes".

Pratique: Le bureau sera ouvert les mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.