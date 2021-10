Rouen : heurté par un bus, un camion de pompiers finit sur le toit !

Les faits se sont déroulés vers 23h, samedi 23 novembre. Alors qu'elle circulait avec ses gyrophares et ses avertisseurs sonores, appelée en intervention, une camionnette des pompiers a été heurtée à l'arrière par un bus de la TCAR, au croisement de la rue de la République et du quai de Paris, à Rouen. Le choc a provoqué le renversement du véhicule des pompiers, qui a fini sur le toit, au milieu de la route. Les trois sapeurs-pompiers présents à bord ont pu s'extraire seul du véhicule. Quant au bus, il circulait à vide et rejoignait le Mont Riboudet. Le chauffeur a expliqué avoir vu et entendu trop tard le camion des pompiers, et n'avoir pas pu éviter la collision.