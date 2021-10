Saqués en juin dernier au Bac de français, le rectorat donne raison à 67 lycéens de Rouen

Deux points de plus : c'est ce qu'ont fini par obtenir 67 lycéens rouennais en filière littéraire, tous corrigés par le même professeur, et dont aucun n'avait, si on en croit les notes attribuées par ce dernier, "mérité" d'obtenir au moins la moyenne. La colère et l'insistance de ces élèves des lycées Corneille, Camille Saint-Saëns et Jeanne d'Arc, et de leur parents, a fini par convaincre le rectorat de revoir leurs copies. Les intéressés en ont eu confirmation par courrier : "L'identification d'une forte discordance entre les jurys dans l'évaluation des épreuves écrites (!), a amené le corps d'inspection à "titre exceptionnel" à proposer une relecture de l'intégralité du jury E336" (celui dans lequel a sévi l'enseignant à la main lourde).