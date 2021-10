Tennis : le programme de l’Open de Caen 2013

A partir du dimanche 8 et jusqu'au mercredi 11 décembre c'est l'Open de Caen au Zénith. Notez la présence de Richard Gasquet, Benoit Paire, Michaël Llodra et Jules Marie. Nicolas Mahut (50ème mondial) et Paul-Henri Mathieu seront également sur le court.

Voici le programme complet des 4 jours :

Dimanche 8 décembre 2013 à partir de 14h.

1/8ème de finales de l'Open de Caen. 3 matches au programme.

Lundi 9 décembre 2013 à partir de 18h30.

1/4 de finales de l'Open de Caen. 3 matches au programme.

Mardi 10 décembre 2013 à partir de 18h30.

1/2 finales de l'Open de Caen.

Mercredi 11 décembre 2013 à partir de 19h30.

Finale de l'Open de Caen, suivie de la cérémonie protocolaire et de la remise des prix.

Pratique. La billetterie est ouverte sur http://www.open-de-caen.com/billetterie.html. Comptez entre 6 et 15 euros. Vous pouvez également acheter le pass 4 jours pour 23 euros.