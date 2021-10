La 11édition du Festival de la Glisse d’Agon-Coutainville se déroule les 25, 26 et 27 juin à Agon-Coutainville, près de Coutances. Ce festival mêle sports de glisse, concerts et culture.

Pendant trois jours, les sports de glisse seront à l’honneur : skate, roller, BMX, kite surf, wakeboard, winch skim et beaucoup d’autres sports seront représentés. Vous pourrez également applaudir plusieurs groupes de musique et assister à divers spectacles et expositions.

Notamment au programme :

Vendredi :

19h30 : jet Ski, winch, wakeboard

20h00 : concert avec Holy Sofy

21h45 : concert

Samedi :

A partir de 13h30 : baptêmes et initiations

14h30 : show double rampe à Spine

20h30 et 21h00 : concert avec Le tripe du peuple Loula et son invité et concert de No Way

22h30 : show nocturne Big Rampe

Dimanche :

12h00 : concert avec Malacanta

13h30 : show airbag freestyle (BMX)

17h30 : show big rampe (skate, roller, BMX)

18h30 : jet ski, winch, wakeboard

A cette occasion, retrouvez votre émission "L’Expresso" en direct des coulisses du festival le vendredi 25 de 6h à 11h.

Des cadeaux "glisse" et des initiations seront également à gagner sur Tendance Ouest, notamment :

1 séjour UCPA d’une semaine pour deux (ski-snowboard)

3 week-ends UCPA pour deux (wakeboard, ski nautique, air chaise)

5 skimboards (offerts par Kanabeach)

1 streetsurf

5 paires de flashing roller

Retrouvez l’ensemble de la programmation et plus d’informations sur le site www.festivaldelaglisse.fr