Cambriolages en série au sud d'Avranches : les gendarmes appellent à la vigilance

Pas moins de 8 cambriolages de maisons au sud d’Avranches à proximité de l’A84, ces 3 derniers jours, à Pontorson, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Loup, Saint-Aubin-de-Terregatte, Boucet et Saint-Quentin-sur-le-Homme.

Quatre maisons visitées vendredi 22 novembre.

Les cambrioleurs sont très mobiles, ils opèrent généralement l’après-midi, entre 15 et 18h, en deux équipes, l'une repère, la seconde passe à l'action, à la recherche d’argent et de bijoux principalement. La fuite des malfaiteurs est ensuite facilitée par l'A84 qui ne comporte pas de péage, donc pas de traçabilité possible d'un éventuel véhicule.

Les gendarmes appellent à la vigilance. Si vous avez remarqué des véhicules qui semblent douteux, sur les communes situées en bordure de l’A84, vous appelez le 17.

Les gendarmes qui rappellent quelques règles de bon sens, ne pas laisser ouvert portes ou fenêtres, éviter de cacher la clé sous le paillasson ou dans un pot de fleur sur le rebord d'une fenêtre.

En cas de cambriolage, appeler le 17, et surtout ne toucher à rien, afin que les enquêteurs puissent éffectuer des prélèvements et notamment des empreintes.